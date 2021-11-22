В частности, это касается и вопроса российского газопровода "Северный поток-2". Такое мнение в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале выразил "слуга народа" Егор Чернев.

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Чернев считает, что Путин пытается давить на Европу с разных сторон, в частности из-за скопления войск возле украинской границы.

Чернев: Вторжение дорого обойдется России

По мнению депутата, один из сценариев Кремля – это испугать Украину, чтобы Европа пошла на уступки и ускорилась сертификация газопровода. Другой сценарий – это все-таки прямое вторжение на украинскую территорию.

Оцениваю этот сценарий (о вторжении России – 24 канал) как менее вероятный, потому что они сейчас пытаются прощупать, куда можно зайти,

– подчеркнул Чернев.

Путин, по прогнозам "слуги", также определяет, куда Россия может зайти дальше и как на заигрывание будет реагировать Запад. "Фактически Запад показывает, что России это обойдется дорого", – добавил он. Прежде всего, речь идет об экономических санкциях, в частности отключении SWIFT.

Вторжение России в Украину: кратко