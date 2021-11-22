В частности, это касается и вопроса российского газопровода "Северный поток-2". Такое мнение в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале выразил "слуга народа" Егор Чернев.
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Чернев считает, что Путин пытается давить на Европу с разных сторон, в частности из-за скопления войск возле украинской границы.
Чернев: Вторжение дорого обойдется России
По мнению депутата, один из сценариев Кремля – это испугать Украину, чтобы Европа пошла на уступки и ускорилась сертификация газопровода. Другой сценарий – это все-таки прямое вторжение на украинскую территорию.
Оцениваю этот сценарий (о вторжении России – 24 канал) как менее вероятный, потому что они сейчас пытаются прощупать, куда можно зайти,
– подчеркнул Чернев.
Путин, по прогнозам "слуги", также определяет, куда Россия может зайти дальше и как на заигрывание будет реагировать Запад. "Фактически Запад показывает, что России это обойдется дорого", – добавил он. Прежде всего, речь идет об экономических санкциях, в частности отключении SWIFT.
Вторжение России в Украину: кратко
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал 21 ноября, что Кремль планирует напасть на Украину. Широкомасштабное наступление может произойти уже зимой – в январе – феврале 2022 года.
- Информацию подтвердила и разведка США. Об этом уже передали в НАТО. Согласно данным, атаки могут быть по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- Министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия пойдет в наступление. Более того, он заверил, что ВСУ в случае чего дадут отпор оккупанту.