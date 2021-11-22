Зокрема, це стосується і в питанні російського газопроводу "Північний потік-2". Таку думку в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловив "слуга народу" Єгор Чернєв.
До теми У Міноборони оцінили шанси нового вторгнення Росії
Чернєв вважає, що Путін намагається тиснути на Європу з різних боків, зокрема через скупчення військ біля українського кордону.
Чернєв: Вторгнення дорого коштуватиме Росії
На думку депутата, один зі сценаріїв Кремля – це налякати Україну, щоб Європа пішла на поступки та пришвидшилась сертифікація газогону. Інший сценарій – це все ж таки пряме вторгнення на українську територію.
Оцінюю цей сценарій (про вторгнення Росії – 24 канал) як менш вірогідний, тому що вони зараз намагаються промацати, куди можна зайти,
– наголосив Чернєв.
Путін, за прогнозами "слуги", також визначає, куди Росія може зайти далі та як на загравання реагуватиме Захід. "Фактично Захід показує, що Росії це коштуватиме дорого", – додав він. Насамперед мовиться про економічні санкції, зокрема вимкнення SWIFT.
Вторгнення Росії в Україну: коротко
- Глава української розвідки Кирило Буданов розповів 21 листопада, що Кремль планує напасти на Україну. Широкомасштабний наступ може відбутися вже взимку – у січні – лютому 2022 року.
- Інформацію підтвердила й розвідка США. Про це вже передали в НАТО. Згідно з даними, атаки можуть відбутися за 3 напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що Росія піде у наступ. Ба більше, він запевнив, що ЗСУ у разі чогось дадуть відсіч окупанту.