Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, полномасштабное вторжение на украинские территории не выгодно Кремлю из-за ряда факторов.
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В России понимают природу конфликта, – Пионтковский
Андрей Пионтковский подчеркнул, что российская господствующая элита абсолютно не готова к настоящей, не только гибридной, войне с Украиной. Она предупредила об этом и ее услышали.
По крайней мере в краткосрочной перспективе, опция вторжения поставлена на паузу. Путин все-таки реалист.
Публицист добавил, что в России понимают природу конфликта и то, что война принесет неприемлемые жертвы среди российских военных. Также не забывают о вероятности новых санкций Запада.
"Сейчас добавился третий аргумент – как идти на войну не пользуясь поддержкой народа. Народ не одобряет эту войну и оказалось, что нет консенсуса элит – они тоже не хотят (войны – 24 канал)", – рассказал Андрей Пионтковский.
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Вероятное вторжение России: коротко
- Россия действительно стянула к границе с Украиной примерно 110 тысяч военных. В то же время разведка США предупредила о возможном вторжении в феврале 2022 года.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному нападению – нужно до 7 дней. Однако он добавил, что в случае новой масштабной атаки Украина сможет дать отпор.
- В то же время международное сообщество готово помочь Украине с вооружением. В частности, на фоне нового вторжения России Польша передаст переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности.