Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Также он считает, что западные политики уже давно поняли – Путин должен проиграть в войне против Украины.
К теме Военные преступления россиян в Украине: Германия собрала сотни доказательств зверств
Россияне стирают память о Второй мировой войне
Шейтельман отметил, что Германия после Второй мировой не участвовала в военных конфликтах, только в коалиции с НАТО. Россия, которую весь цивилизованный мир считает агрессоркой, дала немцам возможность избавиться от послевоенной вины.
Россияне чем дальше, тем больше стирают память о том, что была Вторая мировая война, а немцы в чем-то виноваты. Это становится историей,
– сказал он.
Политтехнолог напомнил, что когда началась Вторая мировая война, о вине Германии в Первой мировой все забыли. По его словам, так и сейчас немцы и, например, французы на равных, а Россия – главный преступник.
Россия дала шанс Германии избавиться от послевоенной вины: смотрите видео
Германия помогает в борьбе с фашистами
Как убежден Михаил Шейтельман, теперь Германия, начавшая Вторую мировую войну, помогает в борьбе с фашизмом. Поэтому немцы стоят на стороне добра и играют немаловажную роль в войне России с Украиной.
"Германия на стороне добра. Чем дольше эта война (вторжение России в Украину – 24 Канал) будет продолжаться, тем выше становится роль немцев. Их история становится современной. Вот новая Германия, которая стоит на страже прав человека и свободы", – добавил политтехнолог.
Сколько танков Leopard 1 Германия может предоставить Украине
- На днях Германия согласилась предоставить Украине танки Leopard 1. Эту технику Берлин готов предоставить из собственных запасов и говорится даже не о десятках единиц.
- У компании Rheinmetall на балансе есть 99 танков Leoprad 1, а у FFG – 88. То есть суммарно 187 единиц. Однако источники издания Handelsblatt отмечают, что не вся техника исправна. Детали одних танков можно использовать для ремонта других.
- Таким образом, по данным издания, Украина может получить около 160 танков Leopard 1. Вероятно, речь идет о модификации A5, которая в отличие от основного танка, была принята на вооружение в Германии на 32 года позже – в 1987.