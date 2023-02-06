Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Також він вважає, що західні політики вже давно зрозуміли – Путін має програти у війні проти України.
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Росіяни стирають пам’ять про Другу світову війну
Шейтельман зазначив, що Німеччина після Другої світової не брала участі у воєнних конфліктах, тільки у коаліції з НАТО. Росія, яку весь цивілізований світ вважає агресоркою, дала німцям можливість позбутися післявоєнної провини.
Росіяни чим далі, тим більше стирають пам’ять про те, що була Друга світова війна, а німці у чомусь винні. Це стає історією,
– сказав він.
Політтехнолог пригадав, що коли почалась Друга світова війна, про вину Німеччини у Першій світовій усі забули. За його словами, так і зараз німці та, до прикладу, французи на рівних, а Росія – головний злочинець.
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Німеччина допомагає у боротьбі з фашистами
Як переконаний Михайло Шейтельман, тепер Німеччина, яка розпочала Другу світову війну, допомагає в боротьбі з фашизмом. Тому німці стоять на боці добра та грають важливу роль у війні Росії з Україною.
"Німеччина на стороні добра. Чим довше ця війна (вторгнення Росії в Україну – 24 Канал) триватиме, тим вищою стає роль німців. Їхня історія стає сучасною. Ось нова Німеччина, яка стоїть на сторожі прав людини та свободи", – додав політтехнолог.
Скільки танків Leopard 1 Німеччина може надати Україні
- Днями Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 1. Цю техніку Берлін готовий надати із власних запасів і мовиться навіть не про десятки одиниць.
- У компанії Rheinmetall на балансі є 99 танків Leoprad 1, а в FFG – 88. Тобто сумарно 187 одиниць. Однак джерела видання Handelsblatt відзначають, що не вся техніка є справною. Деталі одних танків можна використати для ремонту інших.
- У такий спосіб за даними видання, Україна може отримати близько 160 танків Leopard 1. Ймовірно, мова йде про модифікацію A5, яка на відміну від основного танка, була прийнята на озброєння в Німеччині на 32 роки пізніше – у 1987.