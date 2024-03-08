В интервью Cinque minuti Зеленский сообщил, что враг уже даже имел план захвата власти в Молдове. Однако действия врага удалось опередить. Об этом пишет 24 канала.

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У России был реальный план захвата Молдовы

Зеленский рассказал, что Россия очень быстро хотела захватить власть в Молдове. Однако благодаря украинской разведке правительство подготовилось к действиям диверсантов внутри страны.

У них уже был этот план (захват Молдовы – 24 Канал). Хочу напомнить, что мы от нашей разведки передавали российский план Молдове. Таким образом мы делились и с другими нашими партнерами. Молдова была подготовлена к действиям ДРГ России, они хотели захватить власть в Молдове, хотели сделать это очень быстро,

– сказал Владимир Зеленский.

Он уточнил, что Молдова успела подготовиться к реализации российского плана и не дала Кремлю возможность сделать быстрый мятеж против действующей власти.

Россия может планировать наступление на Молдову: какие еще страны в опасности

Он также считает, что военное наступление на Молдову тоже может быть одной из целей России. Кроме этого, президент Украины убежден, что в опасности страны Балтии и Казахстан.

Относительно военного наступления на Молдову, я считаю, что это может быть одной из целей России. Я считаю, что в опасности находится Молдова, страны Балтии, а также Казахстан,

– подчеркнул президент Украины.

К слову, недавно разведка Молдовы заявила, что российские спецслужбы намерены вмешаться в избирательные процессы внутри страны в 2024 году. По данным разведки, Кремль делает попытки скомпрометировать референдум о европейской интеграции, вмешаться в президентские выборы, а также дискредитировать государственные институты и политиков, которые поддерживают вступление Молдовы в ЕС.