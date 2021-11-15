Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm проаналізували пересування сухопутних військ Росії у жовтні 2021.

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Його дослідження є польський військовий експерт Конрад Музика, директор незалежної консалтингової компанії Rochan Consulting, що працює в галузі аерокосмічної та оборонної промисловості.

Росія нарощує війська біля кордону

Останнім часом побільшало повідомлень про поточне нарощування російських збройних сил біля кордону України. З одного боку, з полігону Погоново (Воронезька область Росії) вийшли частини 41-ї Загальновійськової армії.

При цьому на іншому полігоні, в Єльні (Смоленська область Росії) спостерігається посилення військової присутності. Також у соцмережах розміщують різні відео, в яких нібито показані елементи 4-ї Танкової дивізії 1-ї Гвардійської танкової армії на шляху до України.



В Єльні спостерігається посилення військової присутності / Фото Getty images

Основний висновок військових експертів: вторгнення в Україну нині малоймовірне. Вони не вважають, що нинішній рух пов'язаний із Україною. Проте ситуація викликає стурбованість.

У березні 2021 року Росія перекинула елементи 41-ї загальновійськової армії в Погоново. Серед іншого це кілька батальйонних тактичних груп, батальйон "Іскандерів", артилерійські дивізіони та різну техніку.

З Погоново почалося відведення сил

Хоча Погоново вважалося одним із полігонів, де проходитимуть навчання "Захід", руху там було дуже мало. Лише в середині жовтня з Погоново почалося відведення сил. У міру того, як це відбувалося, до Єльні Смоленської області почали прибувати нові підрозділи.

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Ці 2 події взаємопов'язані. Частина сил із Погоново перемістилася до Єльні. У Єльні дислокується 59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї Загальновійськової армії.

Дивізія нині отримує посилення. Поки що в ній всього 2 танкові та 4 мотострілецькі батальйони. Отже, одна з версій полягала в тому, що 41-а загальновійськова армія могла посилити 20-у. Але автори аналітичного дослідження у цьому сумніваються.

Якщо ми подивимося на зображення Єльні з радару із синтезованою апертурою, ми побачимо, що нова техніка зберігається окремо від 59-го танкового полку.

Схоже, що зараз не відбувається жодної інтеграції для покращення взаємодії та злагодження. Те саме сталося і на полігоні в Погоново. Частини 41-й загальновійськової армії просто розбили там табір.

Головне питання – чому. На жаль, погода в Єльні була похмурою, тому супутникові знімки, що підтверджують, яка саме техніка була доставлена, поки що відсутні. Якщо серед перекинутої техніки є такі зразки, як "Іскандер" чи ТОС-1А, то аналітики не думають, що метою є посилення 144-ї дивізії.



Розташування російських військ / Карта Rochan Consulting

Це засоби армійського рівня, які вже розгорнуті у 20-ї армії. Такий розклад у поєднанні з окремим розміщенням підрозділів може вказувати на те, що Єльня – лише черговий перевалочний пункт у просуванні до північних частин заходу Росії.

Чому саме до північних частин заходу Росії

Між Псковом та Смоленськом існує розрив у 500 км. Це ідеальне місце для розміщення нового з’єднання армії, завданням якого було б прикриття латвійського флангу, а отже і підходу до Москви.

Також його можна використати для посилення білоруських підрозділів. Чи є щось незвичайне у нинішніх пересуваннях? Так.

27 жовтня Міноборони Росії повідомило, що 25 підрозділів 1-ї Гвардійської танкової армії проводять різні навчання для отримання почесного звання "Ударної". Той самий процес проходить і в частинах Балтійського флоту.

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Схоже, що навчання з підтвердження цього звання відбуваються наприкінці року, у жовтні – листопаді. Тому можливо, що поточні пересування підрозділів 1-ї Танкової армії пов'язані з цим процесом.

Ми продовжимо спостерігати, як змінюється розташування російських військ і чи не переходить воно від оборонного до наступального. Поки цього не сталося. Але якщо нарощування все ж таки має місце, то ми спостерігаємо його початкові стадії.