В это же время в Кремле вдруг заявляют, что готовы и дальше вести диалог с Западом. Даже заявляют об отводе войск.

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Мета війни

Отвечая на вопрос журналиста в интервью NBC News Джо Байден заявил, что не существует такого сценария, при котором он отправит американских солдат в Украину, даже для спасения американцев.

По словам Байдена, если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга – это будет мировая война.

Но, Джо Байден не сказал другого – эта война уже идет, но не с применением пушек и танков, а с помощью информации.

Цель войны проста – заставить Путина сдаться и окончательно уйти из Украины.

Дело в том, что все предыдущие 8 лет Запад не мог ответить на путинскую пропаганду и дезинформацию опираясь на демократические устои. Но, в этот раз всё изменилось.

Сказки Путина

Вспомните сами. Еще в 2014 году Кремль использовал дезинформацию для нападения на Украину. На Донбассе "страшные бандеровцы", подконтрольные Западу, ущемляют русскоязычных, а если не украсть Крым, то там "появятся базы НАТО с нацеленными на Москву ракетами".

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Даже спустя 8 лет войны, когда никаких баз НАТО так и не появилось, Кремль, устами Лаврова, Рябкова и Захаровой продолжает пугать всех, мол, западные поставки оружия в Украину нужны не для защиты, а для нападения на Россию.

Что всё это время делал Запад? То, что нам так сильно не нравилось – выражал обеспокоенность. Но в этот раз в США решили пойти иным путем.

За последние пару месяцев звучала масса информации о вероятных планах Кремля – британские и американские разведки трубили о вероятном вторжении в январе иои феврале еще осенью.

Борис Джонсон предполагал, что Россия готовит в Украине госпереворот, а Пенгатон заявлял о подготовке Кремлем фейковых поводов для нападения со стороны оккупированной части Донбасса.

Давние версии Кремля

Вас не должны удивлять такие версии, ведь Кремль промышляет ними уже давно.

1939 год – Советский Союз обстрелял собственные войска возле границы с Финляндией, чем оправдал свое нападение на эту страну.

– Советский Союз обстрелял собственные войска возле границы с Финляндией, чем оправдал свое нападение на эту страну. В 1968 году агенты КГБ фабрикуют угрозы СССР на территории тогдашней Чехословакии и якобы даже находят ящики с оружием с надписью Made in USA. Это также становится поводом для нападения.

агенты КГБ фабрикуют угрозы СССР на территории тогдашней Чехословакии и якобы даже находят ящики с оружием с надписью Made in USA. Это также становится поводом для нападения. В 1999 году агенты российских спецслужб взорвали многоквартирные дома в России, чтобы оправдать вторжение в Чечню. Вторжение в Грузию и Украину шли по тому же сценарию.

И каждый раз Западу приходилось постфактум разобраться в ситуации и доказывать кто прав. Но было уже поздно. В этот раз всё иначе.

В этот раз – стратегия США

На фоне обострения эскалации вокруг Украины Администрация Байдена разработала прекрасную стратегию ведения информационной борьбы, выбивая из рук Путина все козыри.



Администрация Байдена разработала прекрасную стратегию / Фото Getty Images

Когда стало очевидно, что на дипломатическом поле Путин разгромлен, пришло время отогнать его от украинской границы.

Всего в течении пары дней Байден призывает американцев покинуть Украину, а дипломаты срочно переезжают из Киева, позже звонит своим европейским коллегам и убеждает их сделать ровно тоже самое.

Мотивация у всех одна – Кремль "вот-вот совершит нападение", а потому нужно защитить своих граждан. Вместе с тем вдоль украино-российской границы летают самолеты НАТО и американский беспилотник.

Мир говорит о возможных вариантах вторжения

Вдобавок ко всему этому, NBC пишет, со ссылкой на источники в разведке, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе с захватом Киева в течение 2 суток и убийством 50 тысяч мирного населения. Россия молчит.

В Кремле лишь спустя несколько часов начинают вопить, что все сообщения о вероятной атаке – это пропаганда.

Но, уже было поздно – Кремль попал в ловушку, они априори стали виновными в любой нестабильности вокруг границы.

И это была хорошо выверенная стратегия Белого дома. Но, чтобы не быть голословным, приведу вам парочку источников, доказывающих мою правоту.

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Издание CNN прямо в разгар информационной атаки пишет о том, что Белый дом решил намеренно использовать удручающую и "апокалиптическую" риторику вокруг возможного вторжения российских войск в Украину.

Более того, ЦРУ, Госдеп и Пентагон намеренно ведут информационную войну против Кремля, чтобы посеять там хаос и недоверие.

Проще говоря, главная задача – чтобы в Кремле каждый видел в своем напарнике американского шпиона. Единства это, знаете ли, не добавляет.

В совете по международным отношениям США пошли еще дальше и объяснили, что происходящее – это ничто иное как ведение информационной войны.

Вместо того, чтобы позволить Путину свободно распространять фейки об антироссийских заговорах с участием Запада и Украины, Белый дом решил дать отпор, публикуя отчеты разведки о попытках России создать повод для вторжения в Украину. То есть Путина стали бить его же методами.



Путина "избивают" его же методами / Фото Getty Images

Более того, такая мегафонная дипломатия позволила администрации Байдена консолидировать Западное сообщество. Байден показал всему миру угрозу, которую можно остановить лишь угрозой жесточайших санкций.

И даже Европа, которая не очень стремилась ссорится с Кремлем, после мегафонной дипломатии Байдена заявила о готовности нанести удар по Путину. Деваться ведь уже некуда, враг на пороге.

У Путина выбили все козыри из рук

Вместо того, чтобы готовить атаку или лепить очередные фейки, Кремль был вынужден отбиваться от потока информационных атак с Запада.

Но был в этой информвойне и еще один посыл – Запад готов дать отпор Путину не только на словах, но и на деле, причем военной силой.

И вот, оказавшись в такой ситуации, Кремль испугался и начал искать выход.

Сначала, 14 февраля в Кремле записали постановочное видео, на котором грозный Путин совещается с Лавровым – есть ли смысл продолжать диалог с Западом, или это бессмысленно. На что Лавров отвечает, что "сможем договорится".

Уже на следующий день, аккурат в день анонсированного Западом вторжения России в Украину, Минобороны России вдруг заявляет – часть войск вблизи украинской границы собирает манатки и едет домой.

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Что это было? Всё просто – Кремль испугался, что его же метод, то есть лживую провокацию, используют против него же, а потому поспешил удрать с поля боя. Путин увидел в информатаке Белого дома свое отражение – Вашингтон заочно объявил Кремль виновным в будущей вероятной атаке.

Поэтому можно резюмировать, что мегафонная дипломатия Джо Байдена на сегодня сработала. А это значит, что иногда, чтобы бандит начал тебя понимать, с ним приходиться говорить на понятном ему языке.