Поселок Ключи построили вблизи ракетного полигона Кура, который используется Россией для испытания межконтинентальных баллистических ракет, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Возле какой военной базы ожил вулкан?

Сам полигон – это безлюдная территория, куда направляют ракеты, запущенные с расстояния более 5000 километров. Впрочем, именно в Ключах работают военные, проводящие ключевые исследования, связанные с этими испытаниями.

В частности, именно здесь испытывали российскую ракету РС-26 "Рубеж" – модификацию ракеты под названием ""Орешник". Первое попадание "Рубежа" на полигоне Кура произошло еще в 2012 году.

В Ключах и районе Ключи-20 базируется несколько секретных воинских частей. Среди них – 43-я отдельная научно-испытательная станция, которая имеет уникальные системы слежения, измерительные приборы и радары.

Со стороны США за этой территорией уже десятилетиями ведется наблюдение. Еще с 1970-х годов на американской авиабазе Eareckson Air Station работает радар Cobra Dane, который отслеживает пуски и попадания российских ракет на полигоне Кура.

В самих Ключах есть военный аэродром, который оккупанты продолжают активно использовать в 2025 году.

По состоянию на 3 августа эвакуацию жителей Ключей официально не объявляли, но российские медиа пишут, что людей призывают быть готовыми к этому, если ситуация ухудшится.

Где расположен поселок Ключи: смотрите на карте

К слову, на Камчатке впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова на Камчатке. Он начал мощное извержение, выбрасывая пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.