Еврокомиссия объяснила, что введение в странах Евросоюза COVID-паспорта не изменит безвизовый режим. В частности говорится о безвизе с Украиной, Молдовой и Грузией.

Еврокомиссия на запрос издания объяснила, каким образом цифровой зеленый сертификат (ЦЗС) повлияет на передвижение людей в Евросоюзе.

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Как нововведение повлияет на переезды в ЕС

В Еврокомиссии рассказали, что возобновят поездки как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и это будет безопасно.

Важные поездки из страны, не являющейся членом Евросоюза в ЕС разрешены при соблюдении условий тестирования и карантина в соответствии с рекомендацией Совета, в то время как несущественные поездки сейчас ограничены из большинства стран за пределами ЕС. Возобновление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в ЕС, так и за его пределами. Страны, которые сейчас пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС, продолжат это делать,

– объяснили в ЕС.

Там также еще раз объяснили, что гражданин страны, не входящей в ЕС, который может поехать в Евросоюз, имеет возможность получить ЦЗС.

"Гражданин страны, не являющейся членом ЕС, может запросить ЦЗС у государства-члена, в которое он или она направляется, предоставив всю необходимую информацию, включая надежное доказательство вакцинации. Затем государство-член должно оценить, были ли предоставлены надежные доказательства, и решить, выдавать ли ЦЗС", – объясняют в Еврокомиссии.

Если комиссия убедится, что третья страна выдает сертификаты в соответствии с международными стандартами и системами, которые совместимы с системой ЕС, то примут "решение об адекватности".

Тогда такие сертификаты третьих стран будут приниматься на тех же условиях, что и ЦЗС. В обоих случаях правила принятия доказательств вакцинации будут такими же, как и для граждан ЕС: должны использоваться вакцины, которые получили разрешение на продажу в масштабах ЕС, но государства-члены могут принять решение использовать и другие вакцины дополнительно,

– разъяснили в Еврокомиссии.

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