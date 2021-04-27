Єврокомісія пояснила, що запровадження в країнах Євросоюзу COVID-паспорту не змінить безвізовий режим. Зокрема мовиться про безвіз з Україною, Молдовою та Грузією.

Єврокомісія на запит видання пояснила, яким чином цифровий зелений сертифікат (ЦЗС) вплине на пересування людей в Євросоюзі.

До теми Як буде працювати COVID-паспорт: Єврокомісія опублікувала рекомендації

Як нововведення вплине на переїзди в ЄС

У Єврокомісії розповіли, що відновлять поїздки як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити, і це буде безпечно.

Важливі поїздки з країни, яка не є членом Євросоюзу в ЄС дозволені при дотриманні умов тестування і карантину відповідно до рекомендації Ради, в той час як несуттєві поїздки зараз обмежені з більшості країн за межами ЄС. Відновлення поїздок буде залежати від епідеміологічної ситуації як в ЄС, так і за його межами. Країни, які зараз користуються безвізовим режимом в'їзду в ЄС, продовжать це робити,

– пояснили в ЄС.

Там також вкотре пояснили, що громадянин країни, яка не входить в ЄС, який може поїхати в Євросоюз, має можливість отримати ЦЗС.

"Громадянин країни, яка не є членом ЄС, може запросити ЦЗС у держави-члена, в яке він або вона направляється, надавши всю необхідну інформацію, включаючи надійний доказ вакцинації. Потім держава-член повинна оцінити, чи були надані надійні докази, і вирішити, чи видавати ЦЗС", – пояснюють в Єврокомісії.

Якщо комісія переконається, що третя країна видає сертифікати відповідно до міжнародних стандартів і систем, які сумісні з системою ЄС, то ухвалять "рішення про адекватність".

Тоді такі сертифікати третіх країн будуть прийматися на тих же умовах, що і ЦЗС. В обох випадках правила прийняття доказів вакцинації будуть такими ж, як і для громадян ЄС: повинні використовуватися вакцини, які отримали дозвіл на продаж в масштабах ЄС, але держави-члени можуть ухвалити рішення використовувати і інші вакцини додатково,

– роз'яснили в Єврокомісії.

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