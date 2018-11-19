Введут ли штрафы за несвоевременную смену шин на авто

После снежного коллапса в Нацполиции и МВД заговорили о введении административной ответственности за несвоевременную замену резины согласно с сезоном. Соответствующий законопроект отрабатывается.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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"Новость об этом я увидела на информационном портале УНН. Но, в частности, этот вопрос уже был указан в законопроектах транспортного комитета за номером 4683 и 5362. Так вот в обоих документах предлагают ввести норму, что эксплуатировать авто летом на зимних, а зимой – на летних шинах запрещается. Календарное начало зимнего периода – ноябрь, летнего – апрель. Даже штраф приписали в одном из законопроектов за нарушение – 340 гривен", – отметила журналистка.

Также она добавила, что авторы забыли о механизме контроля. Поэтому этот проект законов Рада посмотрела и отправила обратно авторам на доработку.

Однако первое чтение прошел законопроект-побратим, который таки вводит ответственность за игнорирование ремней безопасности. Схватили на горячем – 850 гривен штрафа оплатите, будьте добры. Но должно быть еще, как минимум, одно чтение, подпись Президента. И будет ли работать, в случае принятия, эта санкция? Ограничение скорости в городе 50 километров в час мы живо обсуждали год назад,

– рассказала Мартынюк.

Она отметила, что, на самом деле, не столько в законах дело и неожиданном первом снеге. "Ответственность украинцев перед собой же – вот в чем вопрос. Не пристегиваются, потому что не считают нужным, а чтобы не мешали неприятные сигналы – покупают специальные заглушки. Они продаются, кстати, чуть ли не на каждой заправке. В такси ремни безопасности – атавизм. В ДТП с смертельними последствиями они попадают чаще всего. И этот первый снег в ноябре владельцев шиномонтажей точно обогатил, но ничто не мешало его клиентам приехать на замену колес заблаговременно", – подчеркнула журналистка.

И законы – хорошо, что они у нас есть, что депутаты стараются, пишут, спорят в сессионном зале и даже голосуют. Они еще должны выполняться. А для этого нужен контроль. И все это взаимосвязанные вещи. Отсюда и полтысячи ДТП в Киеве за один день, и пьяные за рулем, которые заявляют копам, что водитель убежал и много другого беспредела на дорогах,

– добавила Мартынюк.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 19 ноября 2018