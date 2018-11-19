16:23
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Введут ли штрафы за несвоевременную смену шин на авто

      67 Читати новину українською
      Шины для авто стоит менять в ноябре и апреле
      Шины для авто стоит менять в ноябре и апреле / Фото из открытых источников

      После снежного коллапса в Нацполиции и МВД заговорили о введении административной ответственности за несвоевременную замену резины согласно с сезоном. Соответствующий законопроект отрабатывается.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

      Читайте также: Снегопад в Украине: жертвами непогоды стали 11 человек

      "Новость об этом я увидела на информационном портале УНН. Но, в частности, этот вопрос уже был указан в законопроектах транспортного комитета за номером 4683 и 5362. Так вот в обоих документах предлагают ввести норму, что эксплуатировать авто летом на зимних, а зимой – на летних шинах запрещается. Календарное начало зимнего периода – ноябрь, летнего – апрель. Даже штраф приписали в одном из законопроектов за нарушение – 340 гривен", – отметила журналистка.

      Также она добавила, что авторы забыли о механизме контроля. Поэтому этот проект законов Рада посмотрела и отправила обратно авторам на доработку.

      Однако первое чтение прошел законопроект-побратим, который таки вводит ответственность за игнорирование ремней безопасности. Схватили на горячем – 850 гривен штрафа оплатите, будьте добры. Но должно быть еще, как минимум, одно чтение, подпись Президента. И будет ли работать, в случае принятия, эта санкция? Ограничение скорости в городе 50 километров в час мы живо обсуждали год назад,
      – рассказала Мартынюк.

      Она отметила, что, на самом деле, не столько в законах дело и неожиданном первом снеге. "Ответственность украинцев перед собой же – вот в чем вопрос. Не пристегиваются, потому что не считают нужным, а чтобы не мешали неприятные сигналы – покупают специальные заглушки. Они продаются, кстати, чуть ли не на каждой заправке. В такси ремни безопасности – атавизм. В ДТП с смертельними последствиями они попадают чаще всего. И этот первый снег в ноябре владельцев шиномонтажей точно обогатил, но ничто не мешало его клиентам приехать на замену колес заблаговременно", – подчеркнула журналистка.

      И законы – хорошо, что они у нас есть, что депутаты стараются, пишут, спорят в сессионном зале и даже голосуют. Они еще должны выполняться. А для этого нужен контроль. И все это взаимосвязанные вещи. Отсюда и полтысячи ДТП в Киеве за один день, и пьяные за рулем, которые заявляют копам, что водитель убежал и много другого беспредела на дорогах,
      – добавила Мартынюк.

      Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 19 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Авто Аварии и ДТП Законодательство Полиция Погода Штрафы Дороги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сегодня , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 719
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сегодня , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 102
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 2937
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сегодня , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 2134
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук