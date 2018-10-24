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      Введут ли США новые санкции против России: ответ советника Трампа

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      США не рассматривают введение новых санкций против России
      США не рассматривают введение новых санкций против России / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки пока не рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Российской Федерации из-за ее агрессивных действий в мире.

      Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет РБК.

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      Так, советник Трампа напомнил, что Вашингтон ввел последние санкции против Москвы четыре месяца назад в связи с "делом Скрипалей".

      На практике США вводят дополнительные санкции по завершению шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ,
      – заявил Болтон.

      Напомним, министерство торговли Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний. По мнению министерства, действия компаний противоречат национальным интересам США. Ранее США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.

      Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ, который упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля. В сопроводительном письме сказано, что документ направлен на строгое соблюдение антироссийских санкций.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Санкции
      Источник: 24 Канал
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