Введут ли США новые санкции против России: ответ советника Трампа

Соединенные Штаты Америки пока не рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Российской Федерации из-за ее агрессивных действий в мире.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет РБК.

Читайте также: Когда ожидать новые санкции против РФ и результат от этих ограничений

Так, советник Трампа напомнил, что Вашингтон ввел последние санкции против Москвы четыре месяца назад в связи с "делом Скрипалей".

На практике США вводят дополнительные санкции по завершению шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ,

– заявил Болтон.

Напомним, министерство торговли Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний. По мнению министерства, действия компаний противоречат национальным интересам США. Ранее США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.



Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ, который упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля. В сопроводительном письме сказано, что документ направлен на строгое соблюдение антироссийских санкций.