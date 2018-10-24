Чи введуть США нові санкції проти Росії: відповідь радника Трампа

Сполучені Штати Америки наразі не розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Російської Федерації через її агресивні дії у світі.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише РБК.

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Так, радник Трампа нагадав, що Вашингтон ввів останні санкції проти Москви чотири місяці тому у зв'язку зі "справою Скрипалів".

На практиці США вводять додаткові санкції по завершенню шести місяців. Санкції вводяться або знімаються в залежності від дій країни. На даний момент ми не розглядаємо можливість додаткових санкцій відносно РФ,

– заявив Болтон.

Нагадаємо, міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній. На думку міністерства, дії компаній суперечать національним інтересам США. Раніше США запровадили персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб із Росії. Усі вони пов'язані із розвідкою та оборонним комплексом.



Окрім того, президент США Дональд Трамп підписав указ, який впорядковує режим застосування вже існуючих санкцій щодо Кремля. У супровідному листі сказано, що документ спрямований на суворе дотримання антиросійських санкцій.