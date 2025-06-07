Такие граждане могут обратиться в ТЦК и СП с соответствующим сообщением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Хмельницкий".

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Что грозит гражданам, которые не прошли ВВК

Во время брифинга представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Домбровский рассказал, что представители ТЦК и СП зафиксируют сообщение ограниченно годных граждан и сориентируют, когда нужно прибыть, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

В то же время он отмечает, что государство предоставило очень много времени для того, чтобы пройти ВВК категориям граждан Украины из числа ограниченно годных. Они могли пройти осмотр с 18 мая 2024 года. Стоит заметить, что невыполнение требований закона будет считаться административным правонарушением.

В соответствии с нормами действующего законодательства, кодекса Украины об административных правонарушениях, (размер штрафа – 24 Канал) колеблется от 17 тысяч 300 гривен до 25 тысяч 500 гривен. Это только первый шаг административной ответственности. Далее все равно нужно будет пройти военно-врачебную комиссию,

– объясняет Домбровский.

Добавим, что ранее Минобороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной комиссии в ВСУ. Они направлены на то, чтобы упростить документооборот, ускорить принятие решений и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.