Объемы продаж в Китай выросли более чем на половину, в Великобританию на 40%, в страны Евросоюза – на 17%. И это удалось сделать несмотря на пандемию, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Увеличению товарооборота продолжает способствовать ценовая конъюктура. Дорожает железная руда, пшеница и кукуруза. А по продажам подсолнечного масла и меда Украина остается безоговорочным лидером.

По оценкам экспертов Киевской школы экономики, валовой внутренний продукт страны в этом году вырастет почти на 5%. И это не предел, отмечают остальные экономисты. Главное – поддерживать тех, кто наполняет страну валютой и реализовывать взвешенную налоговую политику, чтобы не потерять бизнес, который сейчас только начал приходить в себя после кризиса.

"В мире цена на продовольствие очень существенно выросла. И действительно, для нас это выгодно. Цена подсолнечного масла установила мировой рекорд, потому что никогда такой высокой цены не было. На сегодняшний момент экспорт – локомотив экономики", – сказал экономист Александр Охрименко.

В то же время глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький пояснил, что объемы валютной выручки увеличились на много больше чем объемы производства. Но считает, что этот период будет краткосрочный, потому что цены достигли исторических максимумов.

"Что касается цен на железную руду, то она всегда очень сильно колебалась. Сейчас спрос не нее создается в основном Китаем. А основные поставщики железорудного сырья существенно сократили объемы производства из-за пандемии. В результате большой спрос и падение предложения привели к росту цены. Но этот рост временный. Мы уже сейчас видим, что цены уже падают. По прогнозам аналитиков, они продолжат падение", – сказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По прогнозу аналитиков Национального банка Украины, уровень товарооборота в этом году будет выше прошлого. Экспорт будет расти из-за повышения цен на сырьевые товары, а импорт – вследствие быстрого восстановления потребительского и инвестиционного спроса.