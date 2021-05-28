Обсяги продажу до Китаю зросли більш ніж на половину, до Великої Британії на 40%, до країн Євросоюзу – на 17%. І це вдалось зробити попри пандемію, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Збільшенню товарообігу продовжує сприяти цінова кон'юктура. Дорожчає залізна руда, пшениця та кукурудза. А за продажами соняшникової олії та меду Україна залишається беззаперечним лідером.

За оцінками експертів Київської школи економіки, валовий внутрішній продукт країни цьогоріч зросте на майже 5%. І це не межа, зазначає решта економістів. Головне – підтримувати тих, хто наповнює країну валютою та реалізовувати виважену податкову політику, щоб не загубити бізнес, який зараз лише почав оговтуватися після кризи.

"У світі ціна на продовольство дуже суттєво зросла. І дійсно, для нас це вигідно. Ціна олії встановила світовий рекорд, бо ніколи такої високої ціни не було. На сьогоднішній момент експорт – локомотив економіки", – сказав економіст Олександр Охріменко.

Водночас голова Федерації металургів України Сергій Біленький пояснив, що обсяги валютної виручки збільшилися на багато більше ніж обсяги виробництва. Але вважає, що цей період буде короткостроковий, бо ціни досягли історичних максимумів.

"Що стосується цін на залізну руду, то вона завжди дуже сильно коливалася. Зараз попит не неї створюється в основному Китаєм. А основні постачальники залізорудної сировини істотно скоротили обсяги виробництва через пандемію. В результаті великий попит і падіння пропозиції призвели до зростання ціни. Але це зростання тимчасове. Ми вже зараз бачимо, що ціни вже падають. За прогнозами аналітиків, вони продовжать падіння", – сказав президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За прогнозом аналітиків Національного банку України, рівень товарообігу цьогоріч буде вищим за минулий. Експорт буде зростати через підвищення цін на сировинні товари, а імпорт – внаслідок швидкого відновлення споживчого та інвестиційного попиту.