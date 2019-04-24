ВВС выплатила Порошенко более 1,7 миллиона гривен компенсации

Петр Порошенко в марте 2019 года подал в суд на BBC. По результатам судебного заседания телерадиокомпания 28 марта принесла извинения и согласилась возместить убытки Порошенко.

Петр Порошенко задекларировал 1 миллион 752 тысяч 392 гривен возмещения морального вреда от ВВС, указано в его декларации.

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Известно, что это первый транш компенсации за некорректный материал СМИ.

Почему Порошенко подал иск против ВВС? В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против BBC за клевету чза материал о том, что посредники украинского руководителя якобы заплатили не менее 400 тысяч долларов за первую встречу с Дональдом Трампом.

В BBC отказались опубликовать опровержение или извинение. В материале говорилось о том, что позже осужденный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Петра Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

Зато в администрации президента эту публикацию ВВС назвали откровенной ложью и потребовали опровержения этой информации. Сейчас публикация уже не доступна на сайте ВВС.