Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что Германия ведет себя как страна трусов, если речь идет о военной помощи для Украины.

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Вас, идиотов, уже сейчас защищают. Вы хотите бронетранспортерами защищаться от орды? Сейчас это за вас делает украинская армия,

– говорит Пионтковский.

"А если ее разобьют, то уже некому будет вас защищать", – добавил Пионтковский.

Германия не хочет предоставлять Украине нужное вооружение

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт не одобрила идею поставки бронетранспортеров в Украину. Она объяснила свой отказ тем, что не может "грабить" собственные ресурсы германской армии.

Германия наконец-то начала поставлять Украине более тяжелую военную технику, например, зенитные танки, но с задержками и намного позже, чем просил Киев. При этом украинские лидеры продолжают просить западных союзников, чтобы они отправили больше техники для борьбы с российскими оккупантами, поскольку те до сих пор преобладают в технике.

Что известно об эпопее с немецким вооружением

Ранее МИД Украины призвал Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Комментируя задержки по поставкам оружия в Украину, немецкий канцлер Олаф Шольц в начале июля сообщил, что Берлин передаст Вооруженным Силам Украины самые современные гаубицы.

Задержание поставок из страны он объясняет тем, что украинских бойцов для использования немецкого вооружения нужно обучать в Германии.

В июне посол Андрей Мельник сообщил, что Германия передаст Украине современные системы ПВО, считающиеся одними из лучших в мире. Речь идет о 10 стационарных системах ПВО IRIS-T.

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