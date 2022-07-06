Кулеба поговорил с Бербок перед встречей министров G20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Главы МИД Украины и Германии пообщались в преддверии встречи министров G20.

Кстати Германия готова дать Украине гарантии безопасности, сейчас это обсуждают в рамках G7, – Шольц

Кулеба сообщил, что вместе с Бербок согласились давить на Россию. По словам украинского министра, во время разговора он отметил увеличение поставок вооружения в Украину.

У меня был звонок с Анналеной Бербок накануне встречи министров G20. Мы оба согласились давить на Россию. Я отметил острое увеличение поставок в Украину немецких самоходных гаубиц и РСЗО,

– написал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба добавил, что вместе с главой МИД Германии скоординировал дальнейшие шаги по разблокированию экспорта продовольствия из Украины.

Шольц обещает Украине самые современные гаубицы

Немецкий канцлер Олаф Шольц в начале июля сообщил, что Берлин передаст Вооруженным Силам Украины самые современные гаубицы. Об этом Шольц сказал, комментируя задержки по поставкам оружия в Украину.

Он объяснил, что американское оружие скорее приходит в Украину, поскольку украинских бойцов для использования немецкого вооружения нужно учить в Германии.

Также Шольц сказал, что оружие, которое Германия предоставляет Украине – это самая совершенная технология. В июне Шольц также объяснял задержку поставок оружия в Украину тем, что украинским бойцам нужно пройти обучение.

Кстати Зеленский анонсировал прибытие в Украину мощной ПВО

В конце июня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили наращивание оборонной поддержки Украины.

В июне посол Андрей Мельник сообщил, что Германия передаст Украине современные системы ПВО, считающиеся одними из лучших в мире. Речь идет о 10 стационарных системах ПВО IRIS-T.

Ранее – Джонсон пообещал новую военную помощь: смотрите видео