Соответствующее заявление Зеленский сделал во время брифинга с Михолом Мартином – премьером Ирландии. Украинский лидер рассказал, что Украина рассчитывает на прибытие мощных систем ПВО.

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То, что мы просим как первый приоритет, как бы ни разворачивалась война на поле боя, но приоритет все-таки – безопасность неба. Уже никто не ожидает той или иной авиации. Но мы все рассчитываем и имеем подтверждение (на данный момент теоретически), но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем ПВО,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что это позволит женщинам и детям вернуться домой. Зеленский подчеркнул: Украина уже давно известила партнеров, какие системы и в каком количестве нужны.

Украинцам необходима базовая безопасность

Владимир Зеленский прокомментировал воздушные тревоги, которые на протяжении прошедших дней слышали украинцы. Зеленский подчеркнул, что Россия делает все, чтобы даже несколько дней без тревоги ощущались как террор.

Украинский лидер подчеркнул: у российской армии одна задача – забрать жизнь у народа. Президент сообщил, что задача-максимум – уже в этом году дать украинцам базовую безопасность – базовую защиту от ракет.

Заметьте – заявления Зеленского и Мартина: смотрите видео