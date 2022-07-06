Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з Міхолом Мартіном – прем'єром Ірландії. Український лідер розповів, що Україна розраховує на прибуття потужних систем ППО.

Зауважте Завдяки UNITED24 зібрали понад 2 мільярди гривень: амбасадором став актор Лієв Шрайбер

Те, що ми просимо як перший пріоритет, як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все-таки – безпека неба. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію. Але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження (наразі теоретично), але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем ППО,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що це додасть змогу жінкам та дітям повернутися додому. Зеленський наголосив: Україна вже давно сповістила партнерів, яких систем та в якій кількості потребує.

Українцям необхідна базова безпека

Володимир Зеленський прокоментував повітряні тривоги, які упродовж минулих днів чули українці. Зеленський наголосив, що Росія робить усе, аби навіть кілька днів без тривоги відчувалися як терор.

Український лідер наголосив: російська армія має одне завдання – забрати життя у народу. Президент повідомив, що завдання-максимум – вже цього року дати українцям базову безпеку – базовий захист від ракет.

Зауважте – заяви Зеленського та Мартіна: дивіться відео