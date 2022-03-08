И несмотря на то, что многие женщины не празднуют 8 Марта, Алексей Арестович просто не смог лишить их поздравлений. Он напомнил, что это не только праздник, но и Международный день защиты прав женщин. Тех, кто стал всей Вселенной для мужчин.

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Алексей Арестович трогательно поздравил женщин с 8 Марта

Я хочу вам от имени всех мужчин Украины, а может, и всех мужчин Вселенной сказать: лучшее, что у нас есть – женщины. Вы для нас и символ, и содержание того, ради чего мы все это делаем: воюем, противостоим, работаем, творим,

– сказал он.

Советник главы ОП добавил, что без женщин не было бы такого яростного сопротивления. Ведь именно благодаря им мужчины понимают, что и кого защищают.

Он также добавил, что многие женщины сейчас стоят в строю с оружием, помогают в тылу, или просто ухаживают за детьми и старшими, защищая их и поддерживая.

Спасибо, что вы у нас есть. С праздником, который у нас не только 8 марта, но и каждый день. Помните, что вы для нас центр Вселенной, и все мужчины крутятся вокруг вас. Вы для нас и есть Украина. Ради вас мы и воюем,

– сказал он.

Смотрите видео поздравления женщин с 8 Марта от Алексея Арестовича:

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