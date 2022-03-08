Патрульная полиция Украины присоединилась к поздравлениям и озвучила трогательные слова в поддержку украинских женщин.
К теме Правительство разрешило заключать брак с военнослужащим без его присутствия
Там подчеркнули, что женщины обладают большой силой.
Женщина... Она и магазин снарядит, и подаст его, и стрелять будет! Эта весна нам показала на все 100%, что женщина – воин, поддержка и надежный тыл. С праздником, женщины! С Международным днем борьбы за права женщин и международный мир,
– заявили в полиции.
Правоохранители поблагодарили женщин за то, что они сейчас вместе с мужчинами в строю. Они – сильные, выносливые, верные и отважные.
"И мы сделаем все, чтобы огонек в ваших прекрасных глазах никогда не угасал. А слезы были только от счастья и победы", – добавили в патрульной полиции.
К слову, украинские защитники, даже несмотря на войну, не забыли поздравить женщин с Международным женским днем – 8 марта. Журналисты 24 канала собрали теплые слова от украинских военных и силовиков – читайте их здесь.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Текст Патрульной полиции Украины:
Женщина... Она и магазин снарядит, и подаст его, и стрелять будет! Эта весна нам показала на все 100%, что женщина это воин, поддержка и надежный тыл. С праздником, женщины! С Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.
Спасибо за то, что вы с нами в строю! Сильные, выносливые, верные и отважные. И мы сделаем все, чтобы огонек в ваших прекрасных глазах никогда не угасал. А слезы были только от счастья и победы. Вместе держим строй! Вместе победим!