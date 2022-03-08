Патрульная полиция Украины присоединилась к поздравлениям и озвучила трогательные слова в поддержку украинских женщин.

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Там подчеркнули, что женщины обладают большой силой.

Женщина... Она и магазин снарядит, и подаст его, и стрелять будет! Эта весна нам показала на все 100%, что женщина – воин, поддержка и надежный тыл. С праздником, женщины! С Международным днем ​​борьбы за права женщин и международный мир,

– заявили в полиции.

Правоохранители поблагодарили женщин за то, что они сейчас вместе с мужчинами в строю. Они – сильные, выносливые, верные и отважные.

"И мы сделаем все, чтобы огонек в ваших прекрасных глазах никогда не угасал. А слезы были только от счастья и победы", – добавили в патрульной полиции.

К слову, украинские защитники, даже несмотря на войну, не забыли поздравить женщин с Международным женским днем ​​– 8 марта. Журналисты 24 канала собрали теплые слова от украинских военных и силовиков – читайте их здесь.

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Текст Патрульной полиции Украины:

Женщина... Она и магазин снарядит, и подаст его, и стрелять будет! Эта весна нам показала на все 100%, что женщина это воин, поддержка и надежный тыл. С праздником, женщины! С Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.

Спасибо за то, что вы с нами в строю! Сильные, выносливые, верные и отважные. И мы сделаем все, чтобы огонек в ваших прекрасных глазах никогда не угасал. А слезы были только от счастья и победы. Вместе держим строй! Вместе победим!