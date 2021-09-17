Свою праздничную речь Зеленский начал с обращения к спасателям, назвав их "дорогие наши герои".
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По словам украинского президента, спасатели без колебаний рискуют собой, чтобы сохранить жизнь другим.
Спасатели – люди с большим сердцем. Это люди разных возрастов и профессий, но с одинаковой реакцией на чужую беду: не пройти мимо, а помочь,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент отметил спасателей, которые стали лауреатами премии "Герой-спасатель года". Напоследок Зеленский вспомнил большинство подвигов украинских пожарных и спасателей в Украине и заграницей. К примеру, в августе наши спасатели помогали тушить пожары в Турции и Греции.
Зеленский отметил, что спасатели – настоящие герои настоящего. Их, в отличие от актеров боевиков, обжигает по-настоящему, они не имеют дублеров.
Шрамы на лице и руках – это не грим. И болят они по-настоящему. Едкий дым, ледяная вода, ночь поисков в холодном лесу – все это не кино. Вы – настоящие герои. И когда мы говорим "Слава Украине" – "Героям слава", это и о вас,
– подчеркнул президент.
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