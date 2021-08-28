Президент вспомнил пятерых паралимпийцев, которые принесли Украине медали высшей пробы. После 4 соревновательного дня Паралимпиады-2020 наша страна оказалась на 5 месте в медальном зачете.

Обратите внимание Украина получила рекордные 5 золотых медалей на Паралимпиаде: итоги Игр в Токио 28 августа

Зеленский поздравил паралимпийцев с добытыми медалями

Глава государства подчеркнул, что украинские паралимпийцы продолжают удивлять мир в Токио. Зеленский поздравил с "золотом":

Евгения Богодайко;

Максима Крипака;

Михаила Сербина;

Елизавета Мерешко;

Дениса Дуброва.

"Вы лучшие", – подчеркнул президент.