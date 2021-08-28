Президент вспомнил пятерых паралимпийцев, которые принесли Украине медали высшей пробы. После 4 соревновательного дня Паралимпиады-2020 наша страна оказалась на 5 месте в медальном зачете.
Обратите внимание Украина получила рекордные 5 золотых медалей на Паралимпиаде: итоги Игр в Токио 28 августа
Зеленский поздравил паралимпийцев с добытыми медалями
Глава государства подчеркнул, что украинские паралимпийцы продолжают удивлять мир в Токио. Зеленский поздравил с "золотом":
- Евгения Богодайко;
- Максима Крипака;
- Михаила Сербина;
- Елизавета Мерешко;
- Дениса Дуброва.
"Вы лучшие", – подчеркнул президент.