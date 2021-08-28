Президент згадав п'ятьох паралімпійців, які принесли Україні медалі найвищого ґатунку. Після 4 змагального дня Паралімпіади-2020 наша країна опинилася на 5 місці в медальному заліку.
Зверніть увагу Україна здобула рекордні 5 золотих медалей на Паралімпіаді: підсумки Ігор у Токіо 28 серпня
Зеленський привітав паралімпійців зі здобутими медалями
Глава держави підкреслив, що українські паралімпійці продовжують дивувати світ в Токіо. Зеленський привітав з "золотом":
- Євгенія Богодайка;
- Максима Крипака;
- Михайла Сербіна;
- Єлизавету Мерешко;
- Дениса Дуброва.
"Ви найкращі", – наголосив президент.