Президент згадав п'ятьох паралімпійців, які принесли Україні медалі найвищого ґатунку. Після 4 змагального дня Паралімпіади-2020 наша країна опинилася на 5 місці в медальному заліку.

Зверніть увагу Україна здобула рекордні 5 золотих медалей на Паралімпіаді: підсумки Ігор у Токіо 28 серпня

Зеленський привітав паралімпійців зі здобутими медалями

Глава держави підкреслив, що українські паралімпійці продовжують дивувати світ в Токіо. Зеленський привітав з "золотом":

Євгенія Богодайка;

Максима Крипака;

Михайла Сербіна;

Єлизавету Мерешко;

Дениса Дуброва.

"Ви найкращі", – наголосив президент.