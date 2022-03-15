Зеленский отметил, что Украина не просит много. Она просит справедливости и реальной поддержки, сообщает 24 канал.

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Именно эта поддержка поможет Украине выстоять и защитить свою жизнь и жизнь мира.

Президент подчеркнул, что Канада уже проявляет необходимое лидерство. Она делает то, к чему другие приходят лишь со временем.

В то же время, сейчас нужно еще большее лидерство.

Вы понимаете, насколько важно для нас защитить наше небо от российских ракет, от самолетов. Вы можете на это повлиять. Мне так кажется,

– заявил Зеленский.

Он также отметил, что Канада способна заставить еще больше компаний уйти с российского рынка. Если компании остаются в России, то они не имеют права работать в Канаде.