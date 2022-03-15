Зеленський зауважив, що Україна не просить багато. Вона просить справедливості та реальної підтримки.
Зауважте Вічне прокляття ворогу, який забрав тисячі життів, – Зеленський згадав загиблих українців
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Володимир Зеленський 15 березня виступив перед парламентом Канади. Президент зауважив, що країна була, є та буде надійним партнером України.
Зеленський зауважив, що Україна не просить багато. Вона просить справедливості та реальної підтримки.
Зауважте Вічне прокляття ворогу, який забрав тисячі життів, – Зеленський згадав загиблих українців
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