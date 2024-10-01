Выступление президента по случаю Дня защитников и защитниц Украины показал 24 Канал. Зеленский выразил благодарность каждому украинскому защитнику.

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Что сказал Зеленский в поздравлении

Сегодня великий день. День защитников и защитниц Украины. Ваш день. День тех, благодаря кому наступает завтра. Благодаря ком есть Украина, а мы стоим здесь, на своей земле, в своей столице, под своими флагами. Благодаря ком жизнь победит. Благодаря вам. Несокрушимые и храбрые. Люди большой отваги, делающие великое дело. Защищают Украину,

– подчеркнул президент.

По его словам, сегодня это больше, чем профессия или призвание, а лозунги разных родов украинских войск, разных бригад и формирований это больше, чем слова, которые были уже неоднократно доказаны на поле боя, где бойцы всегда стоят за Украину и ее волю.

"Всегда впереди. И верны всегда. Первые с честью. Идете на вы, и ожесточенных огонь не жжет. Вы избраны судьбой, и слабых нет. Так что все вы вместе, громом и пламенем, волей и железом, с Богом и за Украину 951 день битвы за государство. 951 день вы пишете историю на поле боя. Отдаете себя, чтобы не отдать Украину", – отметил он.

Как заявил Зеленский, они изменили свою жизнь, чтобы наша свобода была неизменной. Кто-то из бойцов имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. В то же время кто-то сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь "это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать".

"Защищать Украину". Два слова, объединивших миллионы людей. Наша страна и наш народ. От имени которых я хочу сказать вам спасибо! Каждому и каждому. Гордимся! Каждым и каждым. Это наша арта, наши боги войны, бьющие точно,

– отметил глава государства.

"Наши воздушные силы, которые, защищая страну, всегда на высоте. Это наша ПВО, которая делает все, чтобы наше небо было чистым. Наши танкисты, которые в латных варежках закаляют мощь. Наша пехота, которая делает сверхтрудную работу, выгрызая каждый рубеж. Наши разведчики. Кто видит все, знает все и срывает планы окупантов. Наши Военно-Морские силы, наши десантники и спецназовцы, нацгвардейцы, пограничники, Служба безопасности Украины, ТРО, все наши Силы безопасности и обороны.

Когда мы говорим "защитники Украины", чувствуем гордость. Чувствуем вашу защиту. Видим вашу отвагу. Каждый день видим и каждую ночь. В будние и выходные. В жару и мороз. Всегда. Каждую минуту. Минуты, цену которой вы знаете как никто другой. Минуты, которые могут изменить абсолютно все.

Это бывают болезненные мгновения. Потеря собрата, с которым минуту назад вы еще разговаривали, делили пищу, делили воду в одном окопе.

Это и минуты победы, боевых успехов, побед. Минуты гордости, минуты доблести. Минуты долгих боев и минуты короткого сна, минуты теплой связи с родными и холодных ночей «на нуле». Из всех этих совершенно разных минут складывается война. Создается наша борьба и очень трудный путь к одной самой главной, самой желанной минуте. В первую минуту победы. Первая минута мира в Украине.

Мы кланяемся сегодня всем, кто приближал и приближает эту минуту. Делает это непрерывно. И сегодня ровно в 9 часов мы остановимся на минуту. Остановимся не формально. Не обыденно. А в знак искреннего уважения и благодарности своим воинам. Наши города и села, улицы и площади, наши люди – где бы мы ни были, все мы остановимся на одну минуту. Минуту молчания, когда внутри мы все кричим. Кричим от боли за каждого павшего героя. Кричим от ненависти к тому злу, которое пришло на нашу землю. Но точно уйдет из нее.

Иначе быть не может. Потому что у Украины есть вы. Наши защитники и защитницы.

Вечная слава тем, кто защищает украинскую землю, небо и море!

Вечная память тем, кто защитил Украину ценой собственной жизни!"