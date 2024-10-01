О главных новостях 1 октября, последствиях вражеских атак, новых военных преступления россиян, ситуации на фронте – пишет 24 Канал.
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На Херсонщине начали рассылать повестки по почте
Укрпочта начала рассылать повестки. Военнообязанный должен явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения.
Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук подчеркнула, что рассылка повесток Укрпочтой – это законная процедура.
Трамп объяснил, почему относится к Зеленскому с уважением
Кандидат в президенты США от Республиканской партии сказал, что думает о Владимире Зеленском.
Он мне нравится. Потому что во время инсценировки импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что разговор записывался. Но вместо того, чтобы выпячивать свое превосходство и говорить: "Да, я чувствовал угрозу". Он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого",
– заявил Трамп.
ISW объяснил цель визита премьера России в Иран
Россия продолжает искать пути усиления сотрудничества с Ираном. С этой целью в Тегеран 30 сентября прибыл премьер Мишустин. Во время визита анонсировали подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.
На Киевщине прогремели взрывы во время атаки "Шахедами"
Киевская ОВА заявила, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
В США сделали заявление относительно ударов по целям на территории России
В США заявили, что Украине не нужно разрешение на удары вглубь российских территорий. Однако говорится об оружии украинского производства, а не западном.
Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. В то же время чиновник не дал ответа, позволят ли США использовать западное оружие для ударов.