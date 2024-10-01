00:46, 1 октября

В США заявили, что Украине не нужно разрешение на удары вглубь российских территорий. Однако говорится об оружии украинского производства, а не западном.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. В то же время чиновник не дал ответа, позволят ли США использовать западное оружие для ударов.