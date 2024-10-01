00:46, 1 жовтня

У США заявили, що Україні не потрібен дозвіл на удари вглиб російських територій. Однак мовиться про зброю українського виробництва, а не західну.

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер. Водночас посадовець не дав відповіді, чи дозволять США використовувати західну зброю для ударів.