Про головні новини 1 жовтня, наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті – пише 24 Канал.
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На Херсонщині почали розсилати повістки поштою
Укрпошта почала розсилати повістки. Військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з моменту отримання.
Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук наголосила, що розсилання повісток Укрпоштою – це законна процедура.
Трамп пояснив, чому ставиться до Зеленського з повагою
Кандидат у президенти США від Республіканської партії сказав, що думає про Володимира Зеленського.
Він мені подобається. Тому що під час інсценування імпічменту... він міг би сказати, що не знав, що розмова записувалася. Але замість того, щоб випинати свою перевагу й говорити: "Так, я відчував загрозу". Він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого",
– заявив Трамп.
ISW пояснив мету візиту прем'єра Росії до Ірану
Росія продовжує шукати шляхи посилення співробітництва з Іраном. З цією метою до Тегерана 30 вересня прибув прем'єр Мішустін. Під час візиту анонсували підписання угоди про всеосяжне стратегічне співробітництво.
На Київщині пролунали вибухи під час атаки "Шахедами"
Київська ОВА заявила, що в повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.
У США зробили заяву щодо ударів по цілях на території Росії
У США заявили, що Україні не потрібен дозвіл на удари вглиб російських територій. Однак мовиться про зброю українського виробництва, а не західну.
Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер. Водночас посадовець не дав відповіді, чи дозволять США використовувати західну зброю для ударів.