Зеленский подчеркнул, что дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне россии. Так же как чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, оказавшийся под российским флагом. В общей сложности таких народов почти 200.

Кстати Это удар по коренным народам с признаками геноцида, – Зеленский о мобилизации в россии

Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200". А что вы хотите? Я уверен, что вы хотите жить,

– подчеркнул президент.

Смотрите Обращение Зеленского к коренным народам россии: видео

Надо бороться сейчас, чтобы не погибнуть потом

Зеленский не сомневается, что коренные народы устали от лжи и знают: бороться нужно сейчас. Украина видит, что они сопротивляются преступной мобилизации. Поэтому президент призвал их дальше защищать свою свободу на улицах и площадях, чтобы потом не погибнуть.

Украинский лидер подчеркнул, что российские власти лгут о количестве своих жертв. У жителей Кавказа или Сибири нет никакой причины принимать участие в этой войне.

Также Зеленский предупредил о последствиях. Украина будет продолжать обороняться, потому что мы на своей земле. Кроме того, с нами весь цивилизованный мир.

Украина продолжит обороняться

Также Зеленский предупредил о последствиях. Украина будет продолжать обороняться, потому что мы на своей земле. Кроме того, с нами весь цивилизованный мир.

Президент добавил, что за первую неделю мобилизации из россии сбежало больше мужчин, чем российские власти собирались отправить на войну. При этом кремль отправляет военных на границу россии – против своих же граждан. Зеленский подчеркнул, что это позор.

Зеленский процитировал дагестанского героя

Кстати, Зеленский записал обращение в той части Киева, где в 1860 жил герой Дагестана Имам Шамиль. Президент подчеркнул, что Украина умеет чтить память ваших героев и хранит память о таких местах. Россия же направляет против украинских городов ракеты.

Президент процитировал фразу Шамиля: "Тот, кто поднял оружие против истины, поднял его на свою гибель". Он отметил, похоже, в кремле этой фразы нет.

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