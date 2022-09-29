Зеленський наголосив, що дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні росії. Так само як чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, що опинився під російським прапором. Загалом таких народів майже 200.

До речі Це удар по корінних народах з ознаками геноциду, – Зеленський про мобілізацію в росії

Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати до України. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200". А чого ви хочете? Я впевнений, що ви хочете жити,

– наголосив президент.

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Треба боротись зараз, аби не загинути потім

Зеленський не сумнівається, що корінні народи втомилися від брехні та знають: боротися треба зараз. Україна бачить, що вони чинять опір злочинній мобілізації. Тому президент закликав їх далі захищати свою свободу на вулицях і площах, аби не загинути потім. Путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації. Будуть нові, оскільки кремлю наплювати на людські життя. Російська армія навіть не забирає тіла своїх загиблих.

Український лідер наголосив, що російська влада бреше про кількість своїх жертв. У жителів Кавказу чи Сибіру немає жодної причини брати учать у цій війні.

Україна продовжить оборонятись

Також Зеленський попередив про наслідки. Україна продовжуватиме оборонятись, адже ми на своїй землі. Крім того, з нами весь цивілізований світ.

Президент додав, що за перший тиждень мобілізації з росії втекло більше чоловіків, ніж російська влада збиралась відправити на війну. При цьому кремль відправляє військових на кордон росії – проти своїх же громадян. Зеленський наголосив, що це ганьба.

Зеленський процитував дагестанського героя

До речі, Зеленський записав звернення у тій частині Києва, де у 1860 роках жив герой Дагестану Імам Шаміль. Президент наголосив, що Україна вміє шанувати пам'ять ваших героїв та зберігає пам'ять про такі місця. Натомість росія спрямовує проти українських міст ракети.

Президент процитував фразу Шаміля: "Той, хто підняв зброю проти істини, підняв її на свою загибель". Він зауважив, схоже, в кремлі цієї фрази немає.

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