Стефанчук призвал белорусов перейти на сторону Украины и отвергнуть диктатуру Лукашенко с Путиным.

Важно Провокация с маскировкой – Генштаб об атаке России по белорусским населенным пунктам

Полное обращение Стефанчука:

Уважаемые белорусы!

Я знаю многих из вас как порядочных, культурных и добрых людей. Поэтому и обращаюсь к вам с таким.

Украина не имела и не намерена вести против дружественного белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия.

Мы, украинцы, мирный народ, который стоит за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать.

А российский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы – шахматные пешки.

Российские войска начали бомбить ваши территории, чтобы обвинить в этом Украину. РФ пытается вовлечь вас в войну с нами.

НО! У вас есть еще шанс вписать в свою историю славную страницу – перейти на сторону Украины.

Поэтому вопрос фактически стоит или-или. Либо вы, выполняя волю путина-лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины. Выбор за вами.

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