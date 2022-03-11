Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Внимание Из-за провала в Украине: Путин отчаянно будет давить на Лукашенко для вовлечения в войну

По имеющейся информации, российская авиация нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины.

С целью маскировки российская федерация осуществила атаку из воздушного пространства Украины,

– говорится в сводке Генштаба.

Что известно о провокациях на территории Беларуси

Сегодня, 11 марта, российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

Россияне также обстреливали пункты Бухличи и Верхний Теребежев, которые расположены на территории Беларуси. Однако, впоследствии в Минобороны Беларуси заявили, что их никто не обстреливал.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, после первого раунда переговоров в Москве президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать такие распоряжения:

Путин – осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории;

Лукашенко – готовить вторжение ВС РБ в Украину.

По предварительным данным, белорусские войска могут привлечь к вторжению в Украину уже 11 марта в 21.00.

Важно – смотрите обращение Арестовича к белорусам: