Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Увага Через провал в Україні: Путін відчайдушно тиснутиме на Лукашенка для залучення у війні

За наявною інформацією російська авіація нанесла удар по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України.

З метою маскування російська федерація здійснила атаку з повітряного простору України,

– йдеться у зведенні Генштабу.

Що відомо про провокації на території Білорусі

Сьогодні, 11 березня, російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі. Однак, згодом у Міноборони Білорусі заявили, що їх ніхто не обстрілював.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, після першого раунду переговорів у Москві президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження:

Путін – здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території;

Лукашенко – готувати вторгнення ЗС РБ в Україну.

За попередніми даними, білоруські війська можуть залучити до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21.00.

Важливо – дивіться звернення Арестовича до білорусів: