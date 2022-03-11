За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, обстріл трапився близько 14:30. Українські прикордонники зафіксували дії ворожих літаків, повідомляє 24 канал.

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У Білорусі заявили, що їх ніхто не обстрілював

Українські прикордонники о 14:30 повідомили, що російські літаки вилетіли з білоруського пункту Дубровиця, зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. Після цього вони завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані. Такі дії були свідомою провокацією Росії, яка зазнає повного провалу в Україні. Тому вороги хочуть втягнути у війну ще й білорусів.

Проте у Міноборони Білорусі вирішили не підтверджувати цієї інформації. Там заявили, що це "провокація" від України. Мовляв, ЗСУ намагаються розхитати білоруське суспільство. Однак на написання цієї заяви знадобилося аж понад 4 години. Ймовірно, білоруській урядовій верхівці не сподобалася злагоджена та швидка робота українських захисників, які одразу ж помітили чергову ворожу провокацію.

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