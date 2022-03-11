Про це повідомили 11 березня у Службі безпеки України. Зазначили, що жінка дізналася про сина з новин, коли ворожий літак збили, а чоловіка взяли в полон.

До теми Росіяни розмістили "Град" між житловими будинками і обстрілювали українські позиції – відео

"Їй боляче й соромно, що не змогла виховати гідну людину. Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за скоєне за законом", – повідомили в СБУ.

Що сказала мати

Жінку звати Олена.Вона зазначила, що її син виконував злочинні накази російської армії на території Миколаївської області.

Ми про це дізнались, коли дивилися репортаж про збитих льотчиків. Ми неодноразово чуємо в Кременчуці звуки повітряної тривоги. Мені важко зрозуміти, як можна було виконувати злочинні накази бомбардувати Україну,

– розповіла Олена.

Вона додала, що попри все хвилюється за сина. Жінка попросила пробачення в українського народу.

Матір про сина, який зрадив Україну: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!