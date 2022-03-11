Об этом сообщили 11 марта в СБУ. Отметили, что женщина узнала о сыне из новостей, когда вражеский самолет сбили, а мужчину взяли в плен.

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"Ей больно и стыдно, что не смогла воспитать достойного человека. Теперь с оккупантом, которого сбили 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит за совершенное по закону", – сообщили в СБУ.

Что сказала мать

Женщину зовут Елена. Она отметила, что ее сын выполнял преступные приказы российской армии на территории Николаевской области.

Мы об этом узнали, когда смотрели репортаж о сбитых летчиках. Мы неоднократно слышим в Кременчуге звуки воздушной тревоги. Мне трудно понять, как можно было выполнять преступные приказы бомбить Украину,

– рассказала Елена.

Она добавила, что, несмотря на все, волнуется за сына. Женщина попросила прощения у украинского народа.

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