Венедиктова подчеркнула, что российские ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, старики и женщины.

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Обращение Генпрокурора к гражданам России

"Граждане России, если вы не прекратите эту войну – вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений, преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет", – говорится в обращении.

Генпрокурор отметила, что вчера диверсанты расстреляли семью с тремя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. На Херсонщине ваши войска обстреляли скорую помощь с ранеными – водитель и пациент сгорели.

Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, старики и женщины,

– говорится в обращении.

Венедиктова отметила, что только за сегодняшнюю ночь захватнические войска России нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых:

нефтебаза в Василькове;

газопровод в Харькове;

захоронение ядерных отходов в Киеве.

Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян.

Вы со всех потуг вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представляете меня – до 40 лет жила в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты – мы все. Националисты – украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты – это те, кто любит свою родину,

– говорит Венедиктова.

И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтобы пришел грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда.

"Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и почитаю презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих пределах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придет время – мы скажем вам это в Гааге в глаза", – эмоционально подытожила Генпрокурор.

Смотрите обращение Генпрокурора Украины к россиянам:

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