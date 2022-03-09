Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк высказался по этому поводу. Он был крайне возмущен

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Raiffeisen Bank, вы совсем о***ели??!!

– написал Железняк в своем телеграме.

Также добавил, что помимо заявления о сохранении бизнеса в стране-агрессоре банк еще и помогает обходить решения о санкциях от международных платежных систем.

Visa и Mastercard приостанавливают все операции в России

В то же время, Visa и Mastercard заявили, что прекращают работу на территории России.

Visa будет работать со своими клиентами, чтобы остановить все транзакции в стране-агрессоре в ближайшие дни. Выпущенные в России карты Visa не будут работать вне страны. В свою очередь выпущенные иностранными финансовыми учреждениями – в России.

Также приостанавливает сделки в России и компания Mastercard. Даже несмотря на решения внутри оккупанта карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее российскими банками, будут работать.

При этом в Mastercard добавили, что возобновят операции, когда это будет "уместно".

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