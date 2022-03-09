Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк висловився щодо цього. Очевидно, його реакція була обурлива.

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Raiffeisen Bank, вы совсем о***ели??!!

– написав Железняк у своєму телеграм.

Також додав, що крім заяви про збереження бізнесу в країні-агресорці, банк ще й допомагає обходити рішення про санкції від міжнародних платіжних систем.

Visa та Mastercard призупиняють всі операції в Росії

Водночас Visa та Mastercard заявили, що припиняють роботу на території Росії.

Visa працюватиме зі своїми клієнтами, щоб зупинити всі транзакції в країні-агресорці протягом найближчих днів. Випущені в Росії карти Visa не працюватимуть за межами країни. Натомість випущені іноземними фінансовими установами – у Росії.

Також призупиняє операції в Росії і компанія Mastercard. Навіть попри рішення, всередині окупанта карти Visa та Mastercard, випущені раніше російськими банками, працюватимуть. При цьому у Mastercard додали, що відновлять операції, коли це "буде доречно". Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

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