"Хочу поблагодарить киевлян за выдержку. За соблюдение правил безопасности. Отдельно хочу поблагодарить волонтеров. Которые сегодня и привлекают помощь, и доставляют ее тем, кому нужно, и готовят обеды для наших защитников из теробороны. Это очень важно! Спасибо и бизнесу, который откликнулся и предлагает то, что может предоставить и чем может помочь. Киевляне, украинцы! Вы все – патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные!" – отметил Виталий Кличко.

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Он рассказал, что враг пытается прорваться в столицу, рядом с Киевом продолжаются бои – в Буче, Ирпене, Гостомеле. Вражеские снаряды долетали и в Киев.

"В городе, в некоторых районах, во дворы попали несколько снарядов. Жертв и раненых, слава Богу, нет. Загорелись несколько автомобилей. Поврежден частный дом. Пострадало помещение одного из отделений полиции Подольского района. Вечером в городе прогремело несколько взрывов. Один из них – по предварительной информации в районе железнодорожного вокзала. Сейчас мы выясняем детали", – рассказал мэр Киева.

Кличко посоветовал без крайней необходимости не выезжать в город частным транспортом.

"Украинские защитники держат оборону и останавливают оккупантов на подступах к столице. Украина будет свободной и европейской! Мы победим, хоть и будет сложно. Вместе выстоим! Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.