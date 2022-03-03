"Хочу подякувати киянам за витримку. За дотримання правил безпеки. Окремо хочу подякувати волонтерам. Які сьогодні і залучають допомогу, і доставляють її тим, кому потрібно, і готують обіди для наших захисників з тероборони. Це дуже важливо! Спасибі і бізнесу, який відгукнувся та пропонує те, що може надати і чим може допомогти. Кияни, українці! Ви всі – патріоти своєї землі. Сердечні, чуйні та відважні!" – зазначив Віталій Кличко.

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Він розповів, що ворог намагається прорватися до столиці, поруч з Києвом тривають бої – у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Ворожі снаряди долітали і до Києва.

"У місті, в деяких районах у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, слава Богу, немає. Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільського району. Ввечері в місті пролунали кілька вибухів. Один з них – за попередньою інформацією в районі залізничного вокзалу. Зараз ми з’ясовуємо деталі", – розповів мер Києва.

Кличко порадив без крайньої потреби не виїжджати в місто приватним транспортом.

Українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах до столиці. Україна буде вільною і європейською! Ми переможемо, хоч і буде складно. Разом вистоїмо! Слава Україні!,

– наголосив Віталій Кличко.

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