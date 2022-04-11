В Луганской области ежедневно раздаются взрывы. Оккупанты непрерывно обстреливают область. Так что глава ОВА в очередной раз попросил жителей эвакуироваться.
Читайте также Усиленная эвакуация: на 11 апреля назначили 6 дополнительных поездов из Донецкой и Луганской области
Жителей Луганщины призывают эвакуироваться
Вы живы, потому что российский снаряд еще не попал в ваш дом или подвал – эвакуируйтесь, автобусы ждут, маршруты наши военные максимально обезопасили,
– подчеркнул Сергей Гайдай.
Он добавил, что, несмотря на циничное нарушение договоренностей со стороны России, украинская сторона делает все возможное. Жителей собирают и эвакуируют, пока это возможно.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что теракт в Краматорске оккупанты устроили показательно. Они сделали это для того, чтобы жители боялись. И чтобы вражеским военным было над кем издеваться, кого насиловать и расстреливать.
Он также рассказал, откуда можно будет эвакуироваться 11 апреля. Всего в области открыто 5 гуманитарных коридоров. Места сборов таковы:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: улица Первомайская, 42;
- Горное: улица Гагарина, 13а;
- Нижнее: улица Парковая, 13;
- Рубежное: улица Чехова, 11.
Сергей Гайдай призвал не оставаться наедине с опасностью. Жителей Луганщины он попросил выбираться в безопасные регионы Украины.
Напомним, что российские военные сейчас сосредотачивают все свое внимание именно на Донецкой и Луганской области. У них новое намерение: захватить полностью эти территории. Поэтому не исключено, что в ближайшее время там будут вестись еще более ожесточенные бои.
Жданов назвал самое опасное направление в Украине – смотрите видео: