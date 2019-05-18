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      Вы с нами или против нас? – отец Гандзюк обратился к Зеленскому

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      Акция "Кто заказал Катю Гандзюк" в Киеве
      Акция "Кто заказал Катю Гандзюк" в Киеве / 24 канал

      Акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят в по меньшей мере 40 городах Украины и 10 мировых столицах. В Киеве активисты собрались под Администрацией Президента. Во время акции отец Екатерины Гандзюк обратился к будущему Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот определился со своей позицией и способствовал расследованию дела.

      Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: В Украине и мире проходят акции с требованием наказать заказчиков и убийц Гандзюк

      Через два дня властные кабинеты займет команда Владимира Зеленского. Именно поэтому друзья и родные Екатерины Гандзюк пришли 18 мая под АП, чтобы спросить уже у Зеленского: кто заказал Катю Гандзюк.

      Отец Екатерины обратился к будущему гаранту с требованием, чтобы тот определился и решил, на чьей он стороне.

      Вы готовы бороться с тысячами продажных чиновников, или вы встанете на их сторону? Скоро нужно ответить на вопрос: вы с нами, или вы против нас,
      – обратился к Владимиру Зеленскому отец Екатерины Гандзюк Виктор.

      тато гандзюк віктор
      Отец Екатерины Гандзюк Виктор

      Видео: отец Екатерины Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому

       

      Что известно о Кате Гандзюк

      31 июля будет год, как на Екатерину Гандзюк было совершено жестокое нападение. Во дворе ее дома Катю облили кислотой. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии от полученных ожогов она умерла в больнице.

      Сейчас дело расследует СБУ. Нескольких фигурантов задержали. По словам родных и друзей Екатерины, это лишь исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.

      Причастными к убийству адвокаты погибшей считают голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

      Подробнее о деле читайте здесь: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

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      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Жертвы Новости Украины Новости Киева Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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