"Вы выиграли квартиру": разоблачена масштабная схема выманивания денег у украинцев

Злоумышленники присылали людям сообщения о выигрыше квартир или других ценных призов. После чего просили оплатить оформление документов. При этом доверие к себе вызвали благодаря фейковым лицензиям от государства.

В смс на мобильные телефоны или в мессенджеры на смартфоны и компьютеры злоумышленники присылали информацию от имени ряда финансовых компаний. В сообщениях писали: "Вы выиграли квартиру в Киеве", – или похожие тексты с названиями ценных призов. Для получения квартиры или иного подарка нужно всего лишь перечислить определенную сумму денег на карточку организатора "акции".

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О новом виде финансового мошенничества информировала Нацкомфинуслуг (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг).

Чтобы вызвать у адресатов сообщений доверие, указывались названия финансовых учреждений и их сайты. А на сайтах размещали ложные свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью действующего члена комиссии Александра Залетова. На самом же деле по состоянию на 21 февраля 2019 года указанные в перечне финансовые компании не зарегистрированы в Государственном реестре финансовых учреждений. Расследованием занимается Нацполиция.

Для избежания опасности попасть "на крючок" мошенникам публикуем полный список вовлеченных в преступную схему "компаний" и сайтов:



Сайты мошенников, которые отправляли украинцам смс о выигрыше квартир и выманивали деньги