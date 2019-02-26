"Ви виграли квартиру": викрито масштабну схему видурювання грошей в українців

Зловмисники надсилали людям повідомлення про виграш квартир або інших цінних призів. Після чого просили оплатити оформлення документів. При цьому довіру до себе викликали завдяки фейковим ліцензіям від держави.

У смс на мобільні телефони або у месенджери на смартфони та комп'ютери зловмисники надсилали інформацію від імені низки фінансових компаній. У повідомленнях писали: "Ви виграли квартиру в Києві", – або подібні тексти із назвами цінних призів. Для отримання квартири чи іншого подарунку потрібно всього лише перерахувати певну суму грошей на картку організатора "акції".

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Про новий вид фінансового шахрайства інформувала Нацкомфінпослуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Щоб викликати у адресатів повідомлень довіру, вказувалися назви фінансових установ та їхні сайти. А на сайтах розміщали фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом чинного члена комісії Олександра Залєтова. Насправді ж станом на 21 лютого 2019 року зазначені в переліку фінансові компанії не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ. Розслідуванням займається Нацполіція.

Для уникнення небезпеки потрапити "на гачок" шахраям публікуємо повний список залучених у злочинну схему "компаній" та сайтів:



Сайти шахраїв, що надсилали українцям смс про виграші квартир та видурювали гроші