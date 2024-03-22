Местным СМИ удалось пообщаться с теми, кто спасся от стрелков. Они рассказывали о том, что происходило внутри "Крокус Сити Холла", когда неизвестные открыли огонь.

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Россияне бежали по трупам

Россиянка Полина рассказала, что на концерт пришла со своей мамой и парнем. Говорит, что они даже успели зайти в концертный зал, когда началась стрельба.

Мужчины в камуфляже расстреливали тех, кто опоздал, началась паника, люди бежали, прятались. Выбегали прямо по трупам. Мы отъехали на попутке несколько километров, боялись, что на улице также будут стрелять,

– рассказала она.

Обратим внимание, что сначала писали об одном стрелке. Затем насчитывали четырех злоумышленников. А еще позже писали о том, что стрелков едва ли не десять. И что четырем удалось скрыться с места происшествия. Сколько их было на самом деле, вероятно, не узнает никто.

Что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле"