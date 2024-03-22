Местным СМИ удалось пообщаться с теми, кто спасся от стрелков. Они рассказывали о том, что происходило внутри "Крокус Сити Холла", когда неизвестные открыли огонь.
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Россияне бежали по трупам
Россиянка Полина рассказала, что на концерт пришла со своей мамой и парнем. Говорит, что они даже успели зайти в концертный зал, когда началась стрельба.
Мужчины в камуфляже расстреливали тех, кто опоздал, началась паника, люди бежали, прятались. Выбегали прямо по трупам. Мы отъехали на попутке несколько километров, боялись, что на улице также будут стрелять,
– рассказала она.
Обратим внимание, что сначала писали об одном стрелке. Затем насчитывали четырех злоумышленников. А еще позже писали о том, что стрелков едва ли не десять. И что четырем удалось скрыться с места происшествия. Сколько их было на самом деле, вероятно, не узнает никто.
Что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле"
- Итак, вечером 22 марта стало известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле". Говорят, что произошла она перед концертом группы "Пикник". Позже сообщили еще и о том, что у сооружения начала обваливаться крыша из-за пожара.
- В Белом доме по поводу ситуации выразили соболезнования. Вместе с тем координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что не видит никаких признаков причастности украинцев к стрельбе в "Крокус Сити Холле".
- Известно, что по состоянию на 21:00 по Киеву погибли в концертном зале 20 человек. Спецслужбы России писали еще и о том, что преступники могли взять заложников. Вскоре поступила информация, что одного из стрелков якобы задержали.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что к теракту под Москвой Киев не причастен. Он отметил, что у нас полномасштабная война на поле боя, и что именно там все должно решиться. Кроме того, подчеркнул, что Украина никогда не использовала террористические методы войны. Зато для России терроризм – метод ведения войны.